В Казани ищут пропавшего 36-летнего мужчину

Местонахождение Альберта Гатина неизвестно с 18 марта

В Казани ведутся поиски пропавшего 36-летнего Альберта Гатина. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Его местонахождение неизвестно с 18 марта. Он ушел с работы на улице Мазита Гафури без средств связи.

Приметы: рост — 178 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. Мужчина был одет в красный пуховик, черную толстовку с капюшоном, зеленые брюки и синюю шапку, на ногах — коричневые замшевые ботинки.

Информация о пропавшем мужчине принимается по телефону: 8 (800) 700-54-52.