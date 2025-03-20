В Казани ищут пропавшего 36-летнего мужчину
Местонахождение Альберта Гатина неизвестно с 18 марта
В Казани ведутся поиски пропавшего 36-летнего Альберта Гатина. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
Его местонахождение неизвестно с 18 марта. Он ушел с работы на улице Мазита Гафури без средств связи.
Приметы: рост — 178 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. Мужчина был одет в красный пуховик, черную толстовку с капюшоном, зеленые брюки и синюю шапку, на ногах — коричневые замшевые ботинки.
Информация о пропавшем мужчине принимается по телефону: 8 (800) 700-54-52.
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