Глава ФТР Тарпищев переизбран членом МОК еще на три года

Фото: Динар Фатыхов

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран в число членов Международного олимпийского комитета (МОК) до конца 2028 года. Российский представитель получил лишь один голос «против» из 105 голосовавших.

Голосование прошло в Греции на 144-й сессии организации.

Переизбрание проходило с учетом возрастного ценза — 80 лет для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты. Тарпищеву 77 лет, и он является неизменным членом МОК с 1994 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чуть позже также будет избран новый президент организации, который возглавит МОК после отставки Томаса Баха.

Ранее Тарпищев был переизбран главой российского тенниса на новый четырехлетний срок.

Зульфат Шафигуллин