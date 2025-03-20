Глава ФТР Тарпищев переизбран членом МОК еще на три года
Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран в число членов Международного олимпийского комитета (МОК) до конца 2028 года. Российский представитель получил лишь один голос «против» из 105 голосовавших.
Голосование прошло в Греции на 144-й сессии организации.
Переизбрание проходило с учетом возрастного ценза — 80 лет для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты. Тарпищеву 77 лет, и он является неизменным членом МОК с 1994 года.
Чуть позже также будет избран новый президент организации, который возглавит МОК после отставки Томаса Баха.
Ранее Тарпищев был переизбран главой российского тенниса на новый четырехлетний срок.
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