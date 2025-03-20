Новости общества

20:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин поручил повторно расследовать смерть мужчины в Казани после прорыва труб

14:31, 20.03.2025
Бастрыкин поручил повторно расследовать смерть мужчины в Казани после прорыва труб
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин после обращения местной жительницы поручил повторно возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В октябре прошлого года в квартире ее отца произошел прорыв изношенных труб горячего водоснабжения, в результате чего он получил серьезные ожоги и скончался на месте. Заявительница считает, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение обязанностей обслуживающей организацией по ремонту коммуникаций. На данный момент виновные не понесли наказания.

Ранее в Следственном управлении по Татарстану уже возбуждали уголовное дело, но прокурор района отменил это решение. Обжалование привело к тому, что дело так и не было возвращено к производству.

Теперь Бастрыкин настоял на повторном возбуждении уголовного дела и потребовал от руководителя СУ СК России по Татарстану Валерия Липского представить доклад о ходе расследования. Исполнение данного поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также