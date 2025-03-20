Бастрыкин поручил повторно расследовать смерть мужчины в Казани после прорыва труб

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин после обращения местной жительницы поручил повторно возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В октябре прошлого года в квартире ее отца произошел прорыв изношенных труб горячего водоснабжения, в результате чего он получил серьезные ожоги и скончался на месте. Заявительница считает, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение обязанностей обслуживающей организацией по ремонту коммуникаций. На данный момент виновные не понесли наказания.

Ранее в Следственном управлении по Татарстану уже возбуждали уголовное дело, но прокурор района отменил это решение. Обжалование привело к тому, что дело так и не было возвращено к производству.



Теперь Бастрыкин настоял на повторном возбуждении уголовного дела и потребовал от руководителя СУ СК России по Татарстану Валерия Липского представить доклад о ходе расследования. Исполнение данного поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

Анастасия Фартыгина