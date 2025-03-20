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В Советском районе Казани началось строительство новой школы на 1224 места

13:35, 20.03.2025
В Советском районе Казани началось строительство новой школы на 1224 места
Фото: Максим Платонов

В Казани стартовало строительство новой школы на 1224 ученика в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Открытие запланировано на 1 сентября. Школа будет оснащена двумя спортивными залами, бассейном, актовым залом и школьным рестораном на 408 мест. На территории также появятся футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также зоны для игр.

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход строительства на улице Тазетдинова и поставил задачу завершить работы к августу. По словам подрядчиков, фундамент уже готов, бетонирование ростверков завершено, а монолитные работы идут с опережением графика на две недели. В настоящее время на стройке трудятся 270 человек, задействованы четыре крана, а общая готовность объекта составляет 20%.

предоставлено мэрией Казани

Новая школа расположится рядом с детским садом №162 в микрорайоне, где сейчас проживает 15 тыс. человек. С увеличением числа жилых комплексов население района вырастет. Школа займет площадь 24,5 тыс. квадратных метров и будет включать 74 класса, из которых 20 предназначены для начальной школы.

На первом этаже разместятся спортивные залы и школьный ресторан, а на втором — актовый зал на 552 места с доступом для маломобильных групп. После завершения строительства начнется благоустройство территории, включая озеленение и детские площадки.

  • Напомним, что за последние 11 лет в столице республики было построено 29 новых школ, и сейчас в Казани функционирует 173 муниципальные школы, где обучаются более 169 тыс. детей.
Анастасия Фартыгина

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