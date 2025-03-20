Жители Лаишевского района лидируют по интернет-активности в Татарстане

Фото: Мария Зверева

В этом году жители Лаишевского района стали самыми активными пользователями интернета в Татарстане. С начала года объем мобильного интернет-трафика в регионе увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом, а в Лаишевском районе рост составил впечатляющие 20%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным исследования МегаФона, в среднем житель Лаишевского района использует более 32 Гбайт трафика в месяц. Это количество позволяет смотреть около 20 полнометражных фильмов в формате, подходящем для смартфонов. Наиболее популярным контентом остаются видео, которые жители предпочитают смотреть на платформе VK и в онлайн-кинотеатрах.

Высокогорский район также показал высокие результаты по скачиванию контента, но Лаишевский район уверенно лидирует по динамике роста интернет-активности.

Анастасия Фартыгина