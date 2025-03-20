Казань стала ключевым авиахабом для рейсов между Белоруссией и Россией

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани теперь служит важным пересадочным узлом для пассажиров, желающих добраться из более чем 10 российских городов, а также из Таджикистана и Узбекистана в Белоруссию. Это стало возможным благодаря подписанию код-шерингового соглашения между авиакомпаниями Nordwind и Belavia, сообщили в РБК «Татарстан».

Теперь жители таких городов, как Новокузнецк, Барнаул, Кемерово, Улан-Удэ, Иркутск, Томск, Омск, Уфа, Тюмень, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Махачкала, Красноярск, Бишкек и Худжанд, могут лететь в Минск через Казань. В свою очередь, белорусские пассажиры смогут использовать казанский аэропорт для перелетов в Сибирь и Урал.

Заместитель гендиректора Nordwind Airlines Антон Маттис заявил, что новое соглашение значительно увеличит количество рейсов из Казани в Минск.

— К 2 прямым рейсам Belavia добавятся еще 7 рейсов в неделю через Санкт-Петербург. Это даст пассажирам из Татарстана до 9 возможностей перелета в Минск, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор представительства Belavia в России Игорь Кирсанов добавил, что в будущем количество рейсов из Минска может увеличиться.

— Казань — это первый региональный аэропорт, с которым мы сотрудничаем. Она впереди всех, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, — подчеркнул он.

Гендиректор международного аэропорта Казани Сергей Романцов подчеркнул, что новый статус аэропорта как пересадочного узла привлечет больше пассажиров.

— Руководство республики поставило задачу создать транспортный хаб в Казани. Благодаря Nordwind мы реализуем эту модель, и маршрутная сеть расширяется, — добавил он.



Напомним, что столица Татарстана вошла в тройку лидеров среди российских городов по количеству запланированных чартерных рейсов. По данным агрегатора «Турвизор», из международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая в ближайший месяц запланировано 288 вылетов в 23 различных города. По этому показателю Казань делит третье место с Санкт-Петербургом.

Анастасия Фартыгина