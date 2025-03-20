Под автомобилем у здания заксобрания Севастополя нашли подозрительный сверток
В Севастополе под машиной на стоянке у здания Законодательного собрания был обнаружен подозрительный сверток. Инцидент произошел сегодня утром во время осмотра автомобилей. Об этом сообщили в ТАСС.
По информации департамента общественной безопасности города, место происшествия уже оцеплено.
— Под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, найден прикрепленный сверток, — сообщили в ведомстве.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для выяснения природы находки.
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