Российский суд впервые отобрал товарный знак ушедшей из страны иностранной компании

Фото: Динар Фатыхов

В России впервые отменили правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент зарегистрировал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson за российской компанией «Р-Климат» (или «Русклимат»), сообщили в «Коммерсанте».

Согласно данным «СПАРК», 12 марта Роспатент официально зарегистрировал товарный знак Ericsson за «Русклиматом». В классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы. Это решение стало возможным после того, как «Русклимат» подал иск в суд, который был удовлетворен в октябре 2024 года.

Юристы предупредили, что в 2025 году истекает трехлетний срок правовой охраны товарных знаков, и другие иностранные компании, такие как Starbucks, могут столкнуться с аналогичными последствиями. Напомним, что американская компания Starbucks Corporation зарегистрировала свой логотип в России. Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Регистрация товарного знака была завершена сегодня, 4 марта, и она будет действовать до конца мая 2034 года.

Согласно словам Сергея Учителя, партнера коллегии адвокатов Pen Paper, это прецедентное дело в России. Он уточнил, что с 2021 по 2024 год под маркой Ericsson в Россию не ввозилось никаких устройств для нагрева или охлаждения, что дало возможность «Русклимату» подать заявку на регистрацию.

Директор по правовым вопросам «Русклимата» Павел Симонов сообщил, что компания регистрирует товарный знак Ericsson в интересах иностранного партнера из дружественной страны. Однако он не раскрыл детали сделки из-за существующего соглашения. В настоящее время заявка на регистрацию товарного знака для бытовой техники находится на рассмотрении в Роспатенте.