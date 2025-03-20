Сегодня в Татарстане ожидается до +4 градусов и сильный ветер

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В республике 20 марта прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Воздух прогреется до +4 градусов.

Местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Утром на некоторых участках дорог ожидается гололедица.

Ветер юго-западный, западный 7–12 м/с, утром и днем местами порывами до 15 м/с. Днем в Татарстане от 0 до +4 градусов, в Казани — от +1 до +3.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее Гидрометцентр прогнозировал в конце недели повышение давления, погоду без значительных осадков, ночью от 0 до -5, днем от +1 до +6 градусов тепла.

