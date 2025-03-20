ФСБ обнародовала документы о зверствах украинских полицейских во время войны

Фото: Максим Платонов

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, в которых описываются жестокие преступления, совершенные украинскими полицейскими, сотрудничавшими с нацистами во время Второй мировой войны. В этих материалах говорится о массовых убийствах, включая казни грудных детей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Документы свидетельствуют о том, что украинские полицейские убивали мирных жителей с особой жестокостью. Например, в феврале 1942 года в селе Новопроскуровка группа полицейских расстреляла 13 человек из еврейских семей, инсценировав их отправку в больницу. По данным генерал-майора Петра Ивашутина, который возглавлял контрразведку «Смерш», часть убитых была заживо зарыта в землю.

Одним из задержанных был Андрей Неплях, который ранее служил в Красной армии и сдался в плен. На допросе он признался: «Я сбрасывал в яму тех, которые в большинстве своем еще были живы. Я лично сбросил живыми трех грудных детей». Он также заявил, что после расстрела ограбил квартиры жертв.

В другом случае, 31 мая 1942 года, в Новопроскуровке было расстреляно 147 евреев. Людей сначала держали голодными в конюшне, а затем под охраной повели к заранее вырытой яме. Оставшихся в живых добивали молотками и лопатами, а грудных детей заживо бросали в могилу.

