УНИКС одержал победу над действующим обладателем Кубка России

Фото: Мария Зверева

УНИКС переиграл в гостевом матче команду из Екатеринбурга «Уралмаш» со счетом 93:67 (15:26, 12:27, 30:26, 10:14) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Велимира Перасовича разгромила действующего обладателя Кубка России.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 22 очка, защитник казанцев осуществил 4 из 4 штрафных бросков, а также сделал три подбора и два перехвата. В команде соперников выделился Кирилл Писклов, который забил 10 очков и осуществил 6 подборов.

Следующая игра казанцев состоится против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». Клуб расположился сразу же после УНИКСа, на 4-м месте. Игра состоится в субботу, 22 марта, на домашней площадке «бело-зеленых».

Анастасия Фартыгина