Дзюба побил рекорд Кержакова по количеству забитых голов за сборную России

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал рекордсменом России по количеству забитых голов за российскую сборную. Рекордный 31-й мяч футболист забил в ворота команды Гренады.

Прежний рекорд принадлежал Александру Кержакову, у которого осталось 30 забитых голов за сборную России.

Свой первый мяч за национальную команду Дзюба забил 8 сентября 2014 года в ворота Лихтенштейна (4:0). Последний раз нападающий забивал 21 июня 2021 года в матче с Данией (1:4) на Евро-2020.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего Дзюба отличался в матчах против Лихтенштейна (5 мячей) и Сан-Марино (4 мяча). Всего нападающий забил 16 сборным: Лихтенштейн — 5, Сан-Марино — 4, Сербия — 3, Шотландия — 3, Коста-Рика — 2, Словения — 2, Молдавия — 2, Испания — 1, Швеция — 1, Турция — 1, Египет — 1, Саудовская Аравия — 1, Казахстан — 1, Кипр — 1, Мальта — 1, Дания — 1, Гренада — 1.

В марте Дзюба побил рекорд по количеству забитых голов среди россиян за карьеру.

Зульфат Шафигуллин