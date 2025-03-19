Команда «Крылья Барса» по баскетболу на колясках завоевала серебро на Кубке России

Фото: Динар Фатыхов

Сборная команда Татарстана, известная как «Крылья Барса», заняла 2-е место на Кубке России по баскетболу на колясках, который проходил с 11 по 17 марта в Казани на базе УТБ «УНИКС». Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Победителем турнира стала команда Санкт-Петербурга, а 3-е место занял «Легион-Югра» из ХМАО-Югра. В соревнованиях также участвовала сборная Тюменской области «Шанс».

На турнире были отмечены лучшие игроки, среди которых выделились Василий Кочетков из «Крыльев Барса» и MVP турнира Василий Лайков из сборной Санкт-Петербурга.

Анастасия Фартыгина