Команда «Крылья Барса» по баскетболу на колясках завоевала серебро на Кубке России
Сборная команда Татарстана, известная как «Крылья Барса», заняла 2-е место на Кубке России по баскетболу на колясках, который проходил с 11 по 17 марта в Казани на базе УТБ «УНИКС». Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.
Победителем турнира стала команда Санкт-Петербурга, а 3-е место занял «Легион-Югра» из ХМАО-Югра. В соревнованиях также участвовала сборная Тюменской области «Шанс».
- На турнире были отмечены лучшие игроки, среди которых выделились Василий Кочетков из «Крыльев Барса» и MVP турнира Василий Лайков из сборной Санкт-Петербурга.
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