Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Великобритания исключила российского бизнесмена Фархада Ахмедова из своего санкционного списка. Об этом сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Соединенного Королевства. Теперь на Ахмедова не распространяются заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Санкции против Ахмедова были введены 13 апреля 2022 года. Лондон обосновывал это решение тем, что бизнесмен якобы получал выгоду от поддержки российского правительства через свою деятельность в стратегически важном секторе информационных технологий.

Причины отмены ограничений не раскрываются. Ахмедов находился под санкциями почти два года. Теперь, после снятия санкций, Ахмедов может восстановить свои бизнес-операции в Великобритании и иметь доступ к своим активам.

Накануне правительство Великобритании решило исключить Росбанк и турецкую компанию Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi из списка антироссийских санкций.



Анастасия Фартыгина