Камиля хазрата Самигуллина в четвертый раз переизбрали муфтием Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В «Казань Экспо», в концертном зале имени Ильгама Шакирова, при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова и 1 520 делегатов прошел IX Съезд Духовного управления мусульман республики.

На нем в четвертый раз муфтием Татарстана и председателем Духовного управлениям мусульман избрали Камиля хазрата Самигуллина. Он занимает эти посты с апреля 2013 года.

Главным казыем (шариатским судьей) Татарстана вновь избрали Джалиля хазрата Фазлыева. Он работает в этой должности с 2006 года.