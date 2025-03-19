В казанском метро построят станции закрытого типа с автоматическими дверями

Фото: Динар Фатыхов

В казанском метрополитене планируется строительство станций нового типа, оснащенных автоматическими платформенными дверями. Эти станции закрытого типа появятся на второй линии метро после 2027 года, на участке от станции «100-летие ТАССР» до Березовой рощи, об этом сообщил оперштаб Татарстана.

Проект тоннелей и посадку трех станций с автоматическими дверями уже разрабатывает ГУП «Татинвестгражданпроект». По словам проектировщиков, внедрение данной технологии значительно повысит безопасность пассажиров, исключив возможность падения на рельсы. Однако стоит отметить, что установка автоматических дверей усложнит процесс проектирования и может повлиять на архитектурный облик станций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возможность установки автоматических дверей на станциях первой линии метрополитена также рассматривается, однако реализация этого проекта будет зависеть от выделения необходимого финансирования.

Напомним, на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделили еще почти 977 млн рублей. Работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Рената Валеева