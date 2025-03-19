Дербышки и «Салават купере» — лидеры по «зайцам» в автобусах Казани

Фото: Динар Фатыхов

МУП «ПАТП №2» подвело итоги проверок оплаты проезда в автобусах за февраль и март 2025 года. Согласно данным контрольно-ревизионной службы предприятия, самым «дисциплинированным» районом Казани, жители которого чаще всего оплачивают проезд, стал Вахитовский район.

Меньше всего нарушений выявлено в Приволжском, Ново-Савиновском, Авиастроительном и Московском районах. А вот лидерами по числу безбилетных пассажиров стали Дербышки (Советский район) и «Салават купере» (Кировский район).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Контрольно-ревизионная служба МУП «ПАТП №2» регулярно проводит проверки в разных районах города, чтобы выявлять нарушителей и напоминать о необходимости оплаты проезда.

— Мы благодарны всем пассажирам, который оплачивают проезд, и призываем всех ответственно относиться к оплате проезда в общественном транспорте. Напоминаем, что поездка должна быть оплачена при входе в автобус. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей, — комментирует представитель МУП «ПАТП №2».



Рената Валеева