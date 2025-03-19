Следком подготовил законопроект о признании цифровой валюты имуществом

Следком России разработал и направил в правительство законопроект, определяющий цифровую валюту как имущество. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Александра Бастрыкина.

По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, принятие данного закона необходимо для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Он позволит накладывать арест на электронные деньги, признавать их вещественным доказательством и определять особенности их изъятия во время следственных действий.

— Специалисты разработали законопроект о признании цифровой валюты имуществом, что необходимо для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства, — заявил Бастрыкин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава СК отметил успешное взаимодействие между ведомствами в области нормотворчества, благодаря чему сотрудникам Минюста и СК удалось выработать оптимальный текст законопроекта.



Неделю назад Банк России направил в правительство предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты в соответствии с поручением президента. Предлагается ввести специальный экспериментальный правовой режим сроком на три года, позволяющий ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты.

Рената Валеева