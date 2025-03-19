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В России потушено два лесных пожара, в Татарстане — возгорания в жилом секторе

09:30, 19.03.2025
В России потушено два лесных пожара, в Татарстане — возгорания в жилом секторе
Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в России потушено два лесных пожара в одном регионе. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в двух регионах. В тушении задействованы 241 человек, 43 единицы техники и одно воздушное судно.

  • Режим ЧС в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в трех регионах.

Отмечается оперативность тушения — с начала года 92,2% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В Татарстане за сутки 18 марта подразделения Государственной противопожарной службы:

  • реагировали на восемь пожаров, из них три — в жилом секторе;
  • совершили шесть выездов по ложным вызовам;
  • девять раз выезжали на взаимодействие с другими службами;
  • пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Кроме того, на водных объектах в республике произошло два происшествия.

Накануне в России ликвидировали девять лесных пожаров в четырех регионах страны.

Рената Валеева

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Происшествия Татарстан

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