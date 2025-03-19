В России потушено два лесных пожара, в Татарстане — возгорания в жилом секторе

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в России потушено два лесных пожара в одном регионе. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в двух регионах. В тушении задействованы 241 человек, 43 единицы техники и одно воздушное судно.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в трех регионах.

Отмечается оперативность тушения — с начала года 92,2% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

В Татарстане за сутки 18 марта подразделения Государственной противопожарной службы:

реагировали на восемь пожаров, из них три — в жилом секторе;

совершили шесть выездов по ложным вызовам;

девять раз выезжали на взаимодействие с другими службами;

пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Кроме того, на водных объектах в республике произошло два происшествия.

Накануне в России ликвидировали девять лесных пожаров в четырех регионах страны.

Рената Валеева