В Менделеевске и окрестных селах отменили туристический налог

Фото: Михаил Захаров

В Менделеевске и трех соседних сельских поселениях отменен туристический налог, введенный в начале 2025 года. Об этом заявил глава Менделеевского района Радмир Беляев на еженедельном совещании мэрии.

Решение об отмене налога принято на основании анализа туристического потока и новых рекомендаций Минэкономразвития России.

Как пояснил Беляев, проведенный анализ показал, что в текущих условиях взимание туристического налога не является целесообразным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Туристический налог был введен в нескольких муниципалитетах Татарстана с 1 января 2025 года, начав действовать в Казани в конце 2024 года. Однако в связи с динамикой туристических поездок некоторые местные власти начали пересматривать целесообразность его применения.

Ранее, 11 февраля 2025 года, совет Чистополя также принял решение об отмене туристического налога, аналогичное решение было принято еще в 17 сельских поселениях Чистопольского района.

Рената Валеева