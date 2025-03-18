ВТБ Лизинг анонсирует программу скидок на автомобили GAC в марте

Фото: предоставлено ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг совместно с ООО «Гак Мотор Рус» предлагает автомобили GAC с преимуществом от поставщика. До 31.03.2025 клиентам доступны скидки в рамках программы GAC Leasing: 10% на кроссоверы GAC GS3 и GAC GS8, а также 12% на минивэн GAC M8.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут настроить параметры лизинговой сделки наиболее оптимальным для себя способом и выбрать аванс, срок лизинга и ежемесячный платеж в соответствии с финансовым профилем своей компании. Для предприятий на общей системе налогообложения действуют налоговые льготы до 45% от стоимости автомобиля. Возможность вернуть НДС с лизинговых платежей и снизить налог на прибыль позволяет предприятиям уменьшить сумму договора лизинга и вернуть разницу в свой бюджет.

Максимальная выгода до 660 000 рублей действует на комфортный и безопасный минивэн GAC M8. Автомобиль оснащен высокоэффективным двигателем 2.0T GTI, способным развивать мощность до 231 л.с., и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Данную модель можно приобрести в лизинг по стоимости 4 839 999 рублей с учетом скидки от поставщика. Если внести аванс 49%, то ежемесячный платеж в течение пяти лет составит 81 555 рублей. За время финансовой аренды предприятия на ОСН могут дополнительно сэкономить до 2,6 млн рублей благодаря налоговым льготам.*

Стильный кроссовер GAC GS3 в футуристичном дизайне доступен в рамках спецпредложения по стоимости 2 294 100 рублей. При авансе 49% и пятилетней продолжительности финансовой аренды ежемесячный платеж может составить 38 572 рубля, а экономия на налогах — превысить 1,2 млн рублей. При таких же условиях лизинга и сниженной до 3 599 100 рублей стоимости технологичный GAC GS8 можно приобрести с ежемесячным платежом 60 565 рублей и налоговым преимуществом до 1,9 млн рублей.*

Приобрести в лизинг автомобили GAC юрлица и ИП могут, подав заявку в режиме онлайн на сайте или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

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