В Казани после проверки Роспотребнадзора закрыли бар «Тень»
В результате внеплановой выездной проверки бара «Тень» Роспотребнадзор Татарстана совместно с прокуратурой выявил серьезные нарушения санитарных норм. О закрытии заведения по адресу Батурина, 12, сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам инспекции в заведении были обнаружены следующие проблемы:
- нарушение организации технологических процессов;
- неудовлетворительное состояние помещений;
- отсутствие защиты от проникновения грызунов;
- несоблюдение правил мытья посуды (использование одной ванны для кухонной и столовой посуды);
- отсутствие необходимых условий для поддержания личной гигиены персоналом;
- допуск к работе сотрудников без медицинских книжек и необходимых обследований;
- отсутствие дератизационных мероприятий и производственного контроля;
- непредоставление документов на продукты питания.
На основании выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном заведении, были составлены административные протоколы, материалы переданы в суд.
Судебное решение установило временный запрет деятельности бара сроком на 60 дней.
В феврале этого года в Казани суд приостановил деятельность бара-ресторана Doski на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства.
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