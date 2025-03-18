Новости общества

20:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани после проверки Роспотребнадзора закрыли бар «Тень»

09:49, 18.03.2025
В Казани после проверки Роспотребнадзора закрыли бар «Тень»
Фото: Владимир Васильев

В результате внеплановой выездной проверки бара «Тень» Роспотребнадзор Татарстана совместно с прокуратурой выявил серьезные нарушения санитарных норм. О закрытии заведения по адресу Батурина, 12, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам инспекции в заведении были обнаружены следующие проблемы:

  • нарушение организации технологических процессов;
  • неудовлетворительное состояние помещений;
  • отсутствие защиты от проникновения грызунов;
  • несоблюдение правил мытья посуды (использование одной ванны для кухонной и столовой посуды);
  • отсутствие необходимых условий для поддержания личной гигиены персоналом;
  • допуск к работе сотрудников без медицинских книжек и необходимых обследований;
  • отсутствие дератизационных мероприятий и производственного контроля;
  • непредоставление документов на продукты питания.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На основании выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном заведении, были составлены административные протоколы, материалы переданы в суд.

Судебное решение установило временный запрет деятельности бара сроком на 60 дней.

В феврале этого года в Казани суд приостановил деятельность бара-ресторана Doski на 90 суток из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также