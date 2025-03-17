Число случаев нелегального найма работников в России выросло до 820 тысяч

Фото: Максим Платонов

В 2024 году количество случаев нелегального трудоустройства увеличилось до 828 тысяч, тогда как в 2023-м эта цифра составляла 795 тысяч. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роструда. По оценкам экспертов, неофициально занятых в стране может быть гораздо больше.

Серое трудоустройство подразумевает работу без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплату зарплаты полностью или частично в конверте, а также неофициальную подработку.

В Татарстане 53% работодателей сообщили, что соискатели все чаще просят оформить их на работу без официального трудоустройства. А 30% компаний подтвердили, что встречались с запросами на выплату зарплаты «в конверте».

Рената Валеева