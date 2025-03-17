Жительница Лениногорска лишилась полумиллиона рублей, поверив мошенникам

Фото: Максим Платонов

70-летняя жительница Лениногорского района стала жертвой мошенников, действовавших по схеме «Безопасный счет». Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении 505 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе.

По словам потерпевшей, все началось с телефонного звонка от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником госслужбы. Он сообщил пенсионерке, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по подозрению в пособничестве террористам, поскольку мошенники якобы оформили на ее имя кредит.

Злоумышленники убедили женщину в необходимости срочно «обезопасить» свои сбережения, переведя их на «безопасный счет». Находясь в состоянии стресса и паники, она выполнила все указания мошенников и перевела им деньги, хранившиеся дома.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лишь после перевода денег женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее МВД предупредило граждан о новой схеме мошенничества, связанной с видеозвонками. Злоумышленники, под разными предлогами, звонят людям по видеосвязи с целью записи голоса и получения других биометрических данных.