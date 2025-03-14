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Банк России опубликовал курс валют с 15 марта

17:33, 14.03.2025
Банк России опубликовал курс валют с 15 марта
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 15 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 1,05 рубля, евро подешевел на 0,65 рубля, юань снизился на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 85,57 рубля;
  • евро — 93,61 рубля;
  • юань — 11,82 рубля.

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