Банк России опубликовал курс валют с 15 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 15 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал на 1,05 рубля, евро подешевел на 0,65 рубля, юань снизился на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 85,57 рубля;
- евро — 93,61 рубля;
- юань — 11,82 рубля.
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