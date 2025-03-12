Корабли России, Ирана и Китая провели учение по освобождению захваченного судна

Фото: Реальное время

В Оманском заливе боевые корабли России, Ирана и Китая провели совместное военно-морское учение «Морской пояс безопасности — 2025». В рамках учения экипажи отработали операции по досмотру и освобождению судна, захваченного условными террористами, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

На учении участвовали российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также танкер «Печенга Тихоокеанского флота». В течение двух дней моряки проводили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по мишеням, имитирующим безэкипажные катера и беспилотники.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В ходе ключевых эпизодов учения совместными силами был произведен поиск захваченного условными террористами судна, а также отработана совместная операция специальных подразделений по его освобождению, — подчеркнули в Минобороны.

Также в учении активно использовались палубные вертолеты для разведки и доставки штурмовых групп на условно захваченные суда. После завершения морского этапа корабли вернулись в порт Чехбехар в Иране для подведения итогов и церемонии закрытия.

Учение «Морской пояс безопасности — 2025» проходит уже в седьмой раз. Оно впервые состоялось в 2018 году в Аравийском море. В этом году в маневрах участвуют около 15 кораблей и судов, а также вертолеты морской авиации.