В метро Казани более 21 тысячи пассажиров воспользовались оплатой «взглядом»

Фото: Динар Фатыхов

Более полугода прошло с момента внедрения сервиса оплаты проезда по биометрии в казанском метрополитене. За это время им воспользовались 21,7 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В Казани услуга появилась в августе. Отметим, что для использования биометрического способа оплаты проезда необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия» и привязать биометрию к платежному инструменту в приложении Системы быстрых платежей (СБП).

До конца 2025 года можно получить кешбэк в метро. Он составляет 15 рублей с каждой поездки.



Рената Валеева