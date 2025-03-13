Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий
Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории республики, включая Казань, 14 марта.
По прогнозам синоптиков, завтра местами ожидаются:
- ночью и утром — туман;
- днем — сильный южный ветер с порывами до 15—17 м/с (в Казани — до 15 м/с).
В связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям республики рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
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