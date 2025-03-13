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Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

12:55, 13.03.2025
Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий
Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории республики, включая Казань, 14 марта.

По прогнозам синоптиков, завтра местами ожидаются:

  • ночью и утром — туман;
  • днем — сильный южный ветер с порывами до 15—17 м/с (в Казани — до 15 м/с).

В связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям республики рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Рената Валеева

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