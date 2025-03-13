Аксаков: Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% в марте

Фото: Рената Валеева

Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне 21% на ближайшем заседании. Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках Российского форума финансового рынка. Его слова передает ТАСС.

— В ближайшее время, в марте, будут опять вопросы по ключевой ставке. Я предполагаю, что она останется на том же уровне, — заявил Аксаков.

При этом он отметил, что существуют факторы, которые могут подтолкнуть Банк России к повышению ставки.

— Инфляция, к сожалению, демонстрирует рост в последний период. И это, естественно, является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки, — пояснил глава комитета Госдумы.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Однако, по словам Аксакова, укрепление курса рубля и общая стабильность финансовой системы являются сдерживающими факторами.

— С другой стороны, курс рубля, мы видим, укрепляется. В целом финансовая система демонстрирует стабильность, — подчеркнул он.

14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку в 21%, которую установили в октябре 2024 года. Годовая инфляция в России, по оценке на 10 февраля, составила 10%.

Рената Валеева