В Татарстане из-за ОРВИ и гриппа закрыли 13 школьных классов

Фото: Динар Фатыхов

В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в школах Татарстана приостановлены занятия в 13 классах. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобрнауки республики Алсу Мухаметова в интервью «Ъ Волга-Урал».

Закрытые учебные классы находятся в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Лаишевском районе.

В министерстве напомнили, что решение о закрытии класса принимается, если уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников достигает 20% и более.

С 3 по 9 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане осталась на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 7,4%. За последнюю неделю зарегистрировано 104 случая COVID-19, что на 22,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

Рената Валеева