Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане остается ниже эпидпорога

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С 3 по 9 марта 2025 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане осталась на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 7,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В структуре выявленных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа. Среди негриппозных вирусов лидируют РС-вирусы и риновирусы. За последнюю неделю зарегистрировано 104 случая COVID-19, что на 22,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

Реальное время / realnoevremya.ru

С начала эпидемического сезона в Татарстане частично приостановлен учебный процесс в 177 классах 77 школ, а одна школа была закрыта полностью. На 10 марта 2025 года в республике нет закрытых школ или классов по причине ОРВИ и гриппа.

В образовательных учреждениях на фильтрах выявлено и не допущено до занятий 34,7 тыс. учащихся и 1,5 тыс. педагогов с температурой или симптомами ОРВИ.

Также в Татарстане зарегистрировали около 5 тыс. случаев хронического гепатита B и более 11 тыс. случаев гепатита C.

