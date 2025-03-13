SpaceX отложила запуск Crew Dragon с российским космонавтом

Фото: Дарья Пинегина

Компания SpaceX менее чем за час до запланированного старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Об этом компания сообщила в своей социальной сети X, пишет РИА «Новости».

— Отменяем сегодняшний запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию, — говорится в сообщении SpaceX.

Позднее NASA уточнило, что причиной отмены стала неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Экипаж, в том числе Кирилл Песков, уже покинул корабль. Запуск отложен почти на сутки.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был запланирован на среду в 19.48 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02.48 мск).

В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн (командир) и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. После прибытия на МКС экипаж Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, должен будет вернуться на Землю.



Рената Валеева