Файзуллин: в России не хватает слесарей и дворников

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Российское жилищно-коммунальное хозяйство испытывает острую нехватку кадров. Как заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на парламентских слушаниях в Совете Федерации, дефицит работников отрасли составляет от 18 до 23% от штатной численности. Наиболее востребованными и одновременно дефицитными профессиями являются слесари и дворники, пишет ТАСС.

Министр сообщил, что совместно с Фондом развития территорий и Московским государственным строительным университетом (МГСУ) запущен мониторинг потребностей в кадрах ЖКХ.

— Наиболее дефицитными являются слесари и дворники, — подчеркнул Ирек Файзуллин в ходе слушаний на тему «Вопросы повышения эффективности управления многоквартирными домами: основные подходы и предложения».



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В конце 2024 года Татарстан занял 25-е место среди российских регионов по уровню безработицы, который составил 1,8%. Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Рената Валеева