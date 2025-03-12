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Бразилия предложит БРИКС использовать криптотехнологии для упрощения торговли

17:18, 12.03.2025
Бразилия предложит БРИКС использовать криптотехнологии для упрощения торговли
Фото: Галия Гарифуллина

Бразилия планирует предложить странам БРИКС использовать технологию блокчейн для упрощения торговых и финансовых операций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильскую газету Globo.

Инициатива разрабатывается Центральным банком и Министерством финансов Бразилии и может быть представлена на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро в июле 2025 года. Реализация проекта позволит снизить зависимость от доллара и укрепить экономическое сотрудничество внутри блока, отмечает издание.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял о необходимости разработки альтернативных механизмов финансовых расчетов в рамках БРИКС. Он подчеркнул, что «речь идет не о замене национальных валют», а об интеграции идеи построения многополярного мира применительно к международной финансовой системе.

Ранее Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС в июле.

Рената Валеева

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