Совфед объяснил слова Матвиенко об ограничении приема абитуриентов в вузы Казани

Фото: Динар Фатыхов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на негативные последствия, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов, не востребованных экономикой страны. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Управления информации и взаимодействия со СМИ Совета Федерации Владислав Пономаренко.

Матвиенко ранее предложила рассмотреть возможность сокращения приема в столичные вузы абитуриентов из регионов по тем специальностям, которые не востребованы на рынке труда. По словам Пономаренко, речь идет о снижении уровня образования и отсутствии должной базы для обучения большого числа студентов.

— Поэтому и прозвучали слова о необходимости подумать о целесообразности взять под контроль эту сферу. О том, что, возможно, стоит сократить в столичных вузах количество студентов-платников, — отметил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спикер СФ привела в пример ситуацию, когда региональные абитуриенты получают дипломы коммерческих факультетов столичных вузов, а затем оказываются не востребованы в мегаполисах и не возвращаются в регионы.

— И для малой родины они в этом случае оказываются тоже потеряны, — сказал Пономаренко.

Он подчеркнул, что это был пример, иллюстрирующий проблему, а не инициатива по ограничению прав региональных абитуриентов.

Рената Валеева