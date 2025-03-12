Прокуратура Казани требует через суд обеспечить ребенка-инвалида жизненно важным спецпитанием

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани обратилась в суд с иском, требуя от «Детской городской поликлиники №10» обеспечить ребенка-инвалида специальным питанием, которое ему жизненно необходимо. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Проверка установила, что поликлиника №10 с сентября 2024 года прекратила обеспечивать ребенка выписанной по рецепту специализированной смесью. Представитель ребенка обратилась в учреждение после ухудшения его здоровья, однако получила отказ.

В связи с этим прокуратура Казани направила в суд иск, требуя обязать поликлинику провести врачебную комиссию и предоставить ребенку-инвалиду возможность получать необходимое ему питание. Прокуратура настаивает на соблюдении прав ребенка на получение необходимой медицинской помощи и питания.

Рената Валеева