В Татарстане утвердили план мероприятий ко Дню родного и русского языка

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвержден план мероприятий, посвященных Дню родного языка и Дню русского языка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В марте в Казани пройдет Всероссийский конкурс учителей родных языков и Межрегиональная научно-практическая конференция школьников имени Туфана Миннуллина. Также состоятся юношеские научно-исследовательские чтения имени Каюма Насыри.

Арт-пленэр, посвященный Габдулле Тукаю, будет проходить до апреля в Казани и Астрахани. В это же время стартует Всероссийский конкурс чтецов произведений Тукая «Тукайлы Болгар!».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В апреле в клубах «Сэлэт» отметят День родного языка. Также запланированы XII Международная олимпиада по татарскому языку, Всероссийский фестиваль юных поэтов и писателей «Илһам», и форум родного языка, посвященный Тукаю.

В мае пройдут Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения и музыкально-поэтическая программа «Чистопольская тетрадь».

В июне мероприятия будут посвящены 226-летию со дня рождения Александра Пушкина. Запланированы публичные лекции, книжные выставки, конкурс рисунков и Фестиваль русской культуры «Пушкин ФЕСТ». Вдобавок пройдет Международная олимпиада по русскому языку для школьников с нерусским языком обучения.

Анастасия Фартыгина