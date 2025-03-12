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В России начали запрещать стикерпаки в «Телеграме» из-за нацистской символики

12:11, 12.03.2025
В России начали запрещать стикерпаки в «Телеграме» из-за нацистской символики
Фото: скриншот с сайта telegram

В России с начала марта под запрет попали как минимум 33 набора стикеров в мессенджере «Телеграм». Прокуратура Кировской области начала подавать заявления в суды с конца декабря 2023 года, и с тех пор количество запрещенных стикерпаков продолжает расти. Об этом сообщили в BAZA.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сотрудники прокуратуры на судебных заседаниях заявили, что в запрещенных наборах были найдены изображения нацистской символики и символики экстремистских организаций. Большинство из этих стикеров связано с националистической тематикой.

В частности, под запрет попали картинки с Адольфом Гитлером, мемы о нем, а также наборы, посвященные ку-клукс-клану и скинхедам. Некоторые стикеры изображали персонажей со свастикой на лбу.

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