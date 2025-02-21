С начала учебного года в Татарстане в ходе медосмотров не допустили до занятий 31,3 тыс. учащихся

Фото: Максим Платонов

С начала текущего учебного года в образовательных учреждениях Татарстана после утренних медосмотров не допустили до занятий 31,3 тыс. учащихся, у которых была температура или симптомы ОРВИ. Что касается педагогов, фильтр не прошли 1,4 тыс. из них. Такие цифры озвучила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— После каникул мы провели проверки в виде мониторинга, смотрели, как проводится фильтр в образовательных организациях. 45% всех школ мы уже посмотрели, данная работа будет продолжатся. Отрадно, что мы увидели только небольшие нарушения всего в 16 школах из всех проверенных, это составляет лишь 2%, — сообщила она в ходе пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

В числе выявленных нарушений — неработающие термометры, а также проведение фильтра не для всех учащихся либо осуществление его не на входе, а в классах.

Напомним, с 10 по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель ниже эпидемического порога на 36%.



Галия Гарифуллина