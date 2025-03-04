Ришату Тухватуллину присвоили звание народного артиста Башкортостана

Госнаграду певцу вручил глава региона Радий Хабиров

Фото: Максим Платонов

Эстрадный певец Ришат Тухватуллин удостоился звания народного артиста Башкортостана. Госнаграду ему вручил глава региона Радий Хабиров.

— Уважаемый мой народ, я хочу поделиться с вами своей радостью. Сегодня мне вручили звание народного артиста Башкортостана. Вы желали этого, вы привели к этому дню, вы давали мне силы, вдохновляли меня. И первыми я хочу поделиться своей радостью с вами, — сказал певец на торжественной церемонии в Уфе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тухватуллин родился в башкирской деревне Карамалы-Губеево. Вчера он отметил свое 36-летие. В декабре прошлого года он получил звание народного артиста Татарстана.



Елизавета Пуншева