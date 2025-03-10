Глава Следкома России потребовал отчет о нападении на отца и сына в Казани

Александр Бастрыкин, глава Следкома России, потребовал от начальника следственного управления по Татарстану Владимира Липского предоставить отчет о проверке инцидента с нападением группы подростков на мужчину и его сына в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как подростки нападают на отца и его несовершеннолетнего сына. Следственные органы уже начали проверку по этому делу, квалифицируя действия нападавших как хулиганство в соответствии со статьей 213 УК.

Бастрыкин подчеркнул важность тщательного расследования данного инцидента и обеспечения справедливости для пострадавших.