Сельскохозяйственные ярмарки в Казани начнутся 15 марта
Торговлю организуют на 12 площадках
Организации агропромышленного комплекса, включая предприятия Татпотребсоюза, тепличный комбинат «Майский», холдинговую компанию «Ак Барс», птицефабрики и представители 22 муниципальных районов Татарстана привезут продукцию на казанские сельскохозяйственные ярмарки.
Сезон ярмарок начнется 15 марта и завершится 27 апреля. В этот период торговля будет проходить каждую субботу на 12 площадках города, а по воскресеньям — по адресу: ул.Беломорская, 69. Режим работы ярмарок — с 6.00 до 13.00.
Приобрести на ярмарках можно будет овощи, молочные продукты, мясо и товары для нужд подсобного хозяйства (сено, солома и дрова). Цены на ярмарках ниже розничных в среднем на 15%.
Площадками ярмарок станут:
- ул.Дементьева, возле дома №7;
- на площадке по ул.Ленинградской возле дома № 27;
- на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева;
- пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;
- ул.Декабристов, 133;
- ул.Революционная, 12;
- ул.Х.Ямашева, 71а;
- ул.Академика Лаврентьева, д.10;
- пр.Победы, 46в;
- ул.Ю.Фучика, 64, кор.1;
- ул.Аграрная, 2;
- ул.Липатова, 7.
Важно напомнить, что площадка по ул.Батыршина в этом году не будет функционировать из-за работ по строительству магистрального теплопровода, а на ул.Краснококшайской, возле дома 150/2, — в связи со строительством перехода.
Для жителей этих микрорайонов будет организована ярмарка на площадке возле Московского рынка, на парковке торгово-офисного центра «Тюбетейка». Для жителей «Салават купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра «Радужный».
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