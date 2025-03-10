Сельскохозяйственные ярмарки в Казани начнутся 15 марта

Торговлю организуют на 12 площадках

Фото: Максим Платонов

Организации агропромышленного комплекса, включая предприятия Татпотребсоюза, тепличный комбинат «Майский», холдинговую компанию «Ак Барс», птицефабрики и представители 22 муниципальных районов Татарстана привезут продукцию на казанские сельскохозяйственные ярмарки.

Сезон ярмарок начнется 15 марта и завершится 27 апреля. В этот период торговля будет проходить каждую субботу на 12 площадках города, а по воскресеньям — по адресу: ул.Беломорская, 69. Режим работы ярмарок — с 6.00 до 13.00.

Приобрести на ярмарках можно будет овощи, молочные продукты, мясо и товары для нужд подсобного хозяйства (сено, солома и дрова). Цены на ярмарках ниже розничных в среднем на 15%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Площадками ярмарок станут:

ул.Дементьева, возле дома №7;

на площадке по ул.Ленинградской возле дома № 27;

на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева;

пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;

ул.Декабристов, 133;

ул.Революционная, 12;

ул.Х.Ямашева, 71а;

ул.Академика Лаврентьева, д.10;

пр.Победы, 46в;

ул.Ю.Фучика, 64, кор.1;

ул.Аграрная, 2;

ул.Липатова, 7.

Важно напомнить, что площадка по ул.Батыршина в этом году не будет функционировать из-за работ по строительству магистрального теплопровода, а на ул.Краснококшайской, возле дома 150/2, — в связи со строительством перехода.

Для жителей этих микрорайонов будет организована ярмарка на площадке возле Московского рынка, на парковке торгово-офисного центра «Тюбетейка». Для жителей «Салават купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра «Радужный».

