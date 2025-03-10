Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закрывается 10 марта

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 10 марта, в 23.00 завершает свою работу сезонная ледовая переправа между Казанью и Верхним Услоном. Об этом сообщила администрация переправы в соцсетях.

Закрытие переправы связано с окончанием зимнего сезона и таянием льда.

Пользователям рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств.

Напомним, что ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон, соединяющая Казань с Верхнеуслонским районом Татарстана, планирует завершить свою работу приблизительно 11 марта в связи с наступлением весны и потеплением.



Анастасия Фартыгина