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Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закрывается 10 марта

09:07, 10.03.2025
Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закрывается 10 марта
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 10 марта, в 23.00 завершает свою работу сезонная ледовая переправа между Казанью и Верхним Услоном. Об этом сообщила администрация переправы в соцсетях.

  • Закрытие переправы связано с окончанием зимнего сезона и таянием льда.

Пользователям рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств.

Напомним, что ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон, соединяющая Казань с Верхнеуслонским районом Татарстана, планирует завершить свою работу приблизительно 11 марта в связи с наступлением весны и потеплением.

Анастасия Фартыгина

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