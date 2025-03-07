Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон закроется ориентировочно 11 марта
Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон, соединяющая Казань с Верхнеуслонским районом Татарстана, планирует завершить свою работу приблизительно 11 марта в связи с наступлением весны и потеплением. Об этом сообщает пресс-служба переправы.
В настоящее время переправа работает в штатном режиме круглосуточно и без выходных.
Стоимость проезда для транспортных средств весом до 3,5 тонны составляет 300 рублей.
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