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Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон закроется ориентировочно 11 марта

12:37, 07.03.2025
Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон закроется ориентировочно 11 марта
Фото: Динар Фатыхов

Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон, соединяющая Казань с Верхнеуслонским районом Татарстана, планирует завершить свою работу приблизительно 11 марта в связи с наступлением весны и потеплением. Об этом сообщает пресс-служба переправы.

В настоящее время переправа работает в штатном режиме круглосуточно и без выходных.

Стоимость проезда для транспортных средств весом до 3,5 тонны составляет 300 рублей.

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