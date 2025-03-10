Марк Карни стал новым лидером правящей партии Канады

Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни был избран новым лидером правящей партии страны и, соответственно, станет следующим премьер-министром. Результаты голосования подтвердили его лидерство. Об этом сообщили в RT на русском.

Карни известен своими взглядами на противодействие идее вхождения Канады в состав США и поддержку Украины, что соответствует политике его предшественника Джастина Трюдо. На своей последней пресс-конференции в Оттаве Трюдо не сдержал эмоций и расплакался, прощаясь с должностью.

Напомним, что администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, также поднимает тарифы на товары из Китая. Общая стоимость импортной продукции, облагаемой пошлиной, составляет около $1,5 трлн в годовом выражении.



Анастасия Фартыгина