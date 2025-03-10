Сегодня днем в Татарстане облачно с прояснениями и до +4 градусов

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. Утром прогнозируют небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до +4 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Казани будет облачно с прояснениями. Ветер с порывами до 12 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +1 до +3 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Дарья Беззубова