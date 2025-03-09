Житель Татарстана предстанет перед судом за сексуальное насилие над несовершеннолетними

Фото: Максим Платонов

Житель Татарстана будет предан суду по обвинению в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый знакомился с пятью несовершеннолетними в интернете. Под предлогом встречи он заманивал их в съемную квартиру, где, угрожая насилием со стороны своего несовершеннолетнего знакомого, совершал в отношении жертв действия сексуального характера, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона.

В дальнейшем обвиняемый и его сообщник, используя угрозы распространения видеозаписей, вымогали у потерпевших деньги и принуждали их к совершению краж.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Преступная схема раскрылась после задержания несовершеннолетних во время совершения кражи. В разговоре с правоохранителями они рассказали о противоправных действиях, совершенных в отношении них.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

Рената Валеева