В суде рассказали о причинах утечки нефти в Норильске в 2020 году

Фото: Максим Платонов

В плане мероприятий по ликвидации аварии (ПМЛА) на ТЭЦ №3 в Норильске, где в мае 2020 года произошла масштабная утечка дизельного топлива, не был прописан алгоритм действий для персонала на случай разгерметизации резервуара. Более того, работники не проходили соответствующих учений. Об этом свидетельствуют материалы суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Напомним, 29 мая 2020 года в результате разгерметизации резервуара на Норильской ТЭЦ №3 (принадлежит АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), структуре «Норникеля») произошла утечка около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тыс. квадратных метров.

— В ПМЛА, разработанном котлотурбинным цехом, действия оперативного персонала при разгерметизации резервуара №5 фактически не были предусмотрены, учебные тревоги по данному сценарию не проводились, — говорится в материалах суда.

Утечка дизельного топлива была объявлена президентом России Владимиром Путиным чрезвычайной ситуацией федерального характера. Впоследствии режим ЧС был понижен до регионального и отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года после локализации распространения разлива, сбора и перекачки нефтепродуктов на склады временного хранения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2023 году суд признал директора, главного инженера и его заместителя, а также начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и нарушении требований промышленной безопасности. Им назначили наказание в виде исправительных работ и штрафов до 200 тысяч рублей, однако от последнего вида наказания они были освобождены ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей. «Норникель» оспорил методику расчета и провел свою экспертизу, оценив ущерб в 21,4 млрд рублей. Впоследствии Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» 146,2 млрд рублей за экологический ущерб. ГМК «Норильский никель» не стал обжаловать решение суда.

Рената Валеева