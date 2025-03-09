За 8 марта на дорогах Казани произошло одно ДТП с пострадавшим
За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил ранения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
- Причиной ДТП стало невыполнение требований дорожного знака.
Всего за сутки поступило 119 сообщений о ДТП. В центрах оформления ДТП оформлено 50 происшествий, а на месте аварии сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 26 ДТП с материальным ущербом.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны девять водителей. Также задержаны четыре водителя, не имеющие права управления транспортным средством.
В территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены три гражданина.
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