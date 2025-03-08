Суд в США обязал Китай выплатить $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19

Фото: Галия Шакирова

Федеральный суд восточного округа штата Миссури признал правительство Китая виновным в сокрытии информации о распространении коронавируса и постановил взыскать с китайских властей около $24 млрд. Об этом сообщили в газете The New York Times.

Иск был подан в суд аппаратом генпрокурора штата Миссури в апреле 2020 года. Власти штата обвинили Китай в том, что он не предоставил своевременные данные о существовании вируса и его распространении, что, по их мнению, способствовало глобальной пандемии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Судья Стивен Лимбо подчеркнул, что Китай «вводил мир в заблуждение» относительно опасностей и масштабов COVID-19, а также был причастен к действиям, которые привели к монополизации производства средств индивидуальной защиты.

Решение суда касается не только правительства Китая, но и Коммунистической партии, местных властей и Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Прокуратура Миссури планирует конфисковать китайские активы для выплаты штрафа. Представители Китая не участвовали в судебном процессе и ранее охарактеризовали иск как «издевательство над судопроизводством».